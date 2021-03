Updated Pennsylvania high school state boys' basketball rankings

DON REBEL

The (Greensburg) Tribune Review (TNS)

TRIB HSSN STATE RANKINGS

Class 6-A

1. Archbishop Wood (16-0) (12) (1)

2. Upper St. Clair (20-1) (7) (4)

3. Reading (23-2) (3) (5)

4. Scranton (14-2) (2) (NR)

5. Lower Merion (10-4) (1) (NR)

Out: Roman Catholic (12), West Lawn Wilson (3)

Class 5-A

1. Chester (12-1) (1) (3)

2. Crestwood (17-1) (2) (5)

3. New Castle (21-2) (7) (NR)

4. Archbishop Ryan (8-4) (12) (2)

5. Lower Dauphin (19-3) (3) (NR)

Out: Imhotep Charter (12), Chartiers Valley (7)

Class 4-A

1. Archbishop Carroll (9-6) (12) (NR)

2. Lincoln Park (18-5) (7) (NR)

3. Hickory (21-3) (10) (5)

4. Johnstown (15-2) (6) (4)

5. Allentown Central Catholic (17-4) (11) (NR)

Out: Neumann-Goretti (12), Belle Vernon (7), Pope John Paul II (1)

Class 3-A

1. Loyalsock Township (22-1) (4) (1)

2. Executive Education Academy Charter (20-4) (11) (2)

3. Lancaster Catholic (18-4) (3) (3)

4. Math, Civics & Sciences Charter (12-6) (12) (4)

5. Bishop Guilfoyle (17-3) (6) (NR)

Out: South Allegheny (7)

Class 2-A

1. Our Lady of the Sacred Heart (21-0) (7) (1)

2. Kennedy Catholic (22-2) (10) (2)

3. Constitution (11-6) (12) (4)

4. Portage (20-2) (6) (NR)

5. Lancaster Mennonite (15-6) (3) (NR)

Out: West Shamokin (6), Delco Christian (1)

Class 1-A

1. Berlin-Brothersvalley (24-1) (5) (1)

2. Bishop Canevin (16-5) (7) (3)

3. St. John Neumann Regional Academy (17-3) (4) (5)

4. Philadelphia-Montgomery Christian (9-3) (1) (NR)

5. Nativity Blessed Virgin Mary (21-4) (11) (NR)

Out: North Penn-Liberty (4), Strawberry Mansion (12)