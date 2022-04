Latest Pennsylvania state high school rankings for baseball and softball

DON REBEL

Teams are listed with overall record, district and last week's ranking.

BASEBALL

Class 6-A

1. Emmaus (8-0) (11) (1)

2. Cumberland Valley (4-0) (3) (2)

3. Parkland (5-0) (11) (3)

4. North Allegheny (3-1) (7) (5)

5. LaSalle College (3-3) (12) (4)

Out: None

Class 5-A

1. Bethel Park (5-0) (7) (1)

2. Phoenixville (2-0) (1) (3)

3. Southern Lehigh (6-0) (11) (4)

4. Archbishop Wood (5-1) (12) (5)

5. Manheim Central (6-0) (3) (NR)

Out: Ephrata (3)

Class 4-A

1. Wyoming Area (3-0) (2) (1)

2. Monsignor Bonner-Archbishop Prendergast (3-0) (12) (2)

3. Cathedral Prep (6-0) (10) (3)

4. Montour (6-1) (7) (4)

5. East Pennsboro (4-0) (3) (5)

Out: None

Class 3-A

1. Martinsburg Central (3-0) (6) (2)

2. Hickory (4-0) (10) (3)

3. Lake-Lehman (3-1) (2) (5)

4. Loyalsock Township (3-0) (4) (NR)

5. Notre Dame-Green Pond (6-0) (11) (NR)

Out: Tyrone (6), Lancaster Catholic (3)

Class 2-A

1. Serra Catholic (5-0) (7) (1)

2. Dock Mennonite (2-0) (1) (2)

3. Schuylkill Haven (5-1) (11) (3)

4. Taylor Riverside (5-1) (2) (4)

5. Mount Union (4-0) (6) (5)

Out: None

Class 1-A

1. Halifax (5-1) (3) (1)

2. Eden Christian Academy (5-0) (7) (2)

3. Bishop McCort (4-0) (6) (3)

4. Plumstead Christian (2-0) (1) (5)

5. High Point Baptist Academy (3-0) (3) (NR)

Out: Christian School of York (3)

SOFTBALL

Class 6-A

1. North Penn (6-0) (1) (1)

2. Haverford (7-0) (1) (2)

3. Pennsbury (4-0) (1) (3)

4. Dallastown (5-0) (3) (4)

5. Northampton (7-0) (11) (5)

Out: None

Class 5-A

1. Armstrong (5-0) (7) (1)

2. West Scranton (4-1) (2) (2)

3. Abington Heights (4-0) (7) (NR)

4. Springfield-Delco (2-0) (1) (4)

5. Central Mountain (5-0) (6) (5)

Out: North Hills (7)

Class 4-A

1. Beaver (1-0) (7) (1)

2. Bethlehem Catholic (7-0) (11) (2)

3. Tunkhannock (3-1) (2) (3)

4. Villa Joseph Marie (6-0) (1) (4)

5. Hamburg (5-0) (3) (5)

Out: None

Class 3-A

1. Mid Valley (6-0) (2) (1)

2. Central Columbia (3-1) (4) (2)

3. Cambria Heights (2-0) (6) (4)

4. Bermudian Springs (8-0) (3) (5)

5. Punxsutawney (3-1) (9) (3)

Out: None

Class 2-A

1. Union City (1-0) (10) (1)

2. Laurel (4-0) (7) (2)

3. Brandywine Heights (3-0) (3) (3)

4. Frazier (3-0) (7) (4)

5. Marion Center (4-0) (6) (5)

Out: None

Class 1-A

1. Tri-Valley (2-0) (11) (1)

2. DuBois Central Catholic (4-0) (9) (2)

3. Glendale (3-0) (6) (3)

4. Meyersdale (3-0) (5) (4)

5. West Greene (2-3) (7) (5)

Out: None