Sports logo (Photo: Submitted)

Here are the final fall standings for the York-Adams League. The fall season concluded earlier this week.

YORK-ADAMS FOOTBALL Div. I Division Overall W L W L x-Central 7 0 9 2 Yrk High 6 1 7 4 N-astern 4 3 7 4 N. Ox. 4 3 7 5 R. Lion 3 4 6 4 S. West. 3 4 4 6 D-town 1 6 2 8 S. Grove 0 7 2 8 Div. II Division Overall x-Y. Sub. 6 0 10 1 Gbg. 5 1 8 3 K-Dale 3 3 6 4 Dover 3 3 3 7 Susky 2 4 4 6 Eastern 1 5 3 7 W. York 1 5 1 9 Div. III Division Overall x-Delone 7 0 8 4 L-town 6 1 7 4 Berm. 5 2 6 5 Yrk Cath. 4 3 5 5 Big. 3 4 3 7 Fairfield 2 5 2 9 Hanover 1 6 1 9 Yrk Tech 0 7 0 10

x-won division.

YORK-ADAMS GIRLS’ VOLLEYBALL Div. I Division Overall W L W L x-Central 11 1 18 4 S. West. 10 2 15 4 z-D-town 8 4 17 7 S. Grove 7 5 13 6 N-east. 3 9 6 10 R. Lion 3 9 3 12 Dover 0 12 1 15 Div. II Division Overall x-W. York 14 0 21 4 Y. Sub 12 2 16 5 Susky 9 5 12 11 N. Ox. 8 6 10 8 Eastern 6 8 9 9 K-Dale 3 11 4 12 Gbg. 3 11 4 15 Yrk High 0 14 0 16 Div. III Division Overall y-Y. Cath 11 1 17 3 y-Delone 11 1 18 4 Hanover 6 6 11 10 Berm. 6 6 9 9 L-town 6 6 7 9 Yrk Tech 1 11 5 13 Fairfield 1 11 1 12

x-won division. y-shared division.

z-won league.

YORK-ADAMS GIRLS’ TENNIS Div. I Division Overall W L W L x-Central 9 0 11 2 N. Ox. 7 2 12 6 D-town 7 2 11 4 S. West 5 4 8 5 Susky 5 4 7 7 Y. Sub. 4 5 5 8 R. Lion 4 5 4 7 N-east. 3 6 6 9 S. Grove 1 8 1 13 Dover 0 9 1 15 Div. II Division Overall x-K-Dale 8 0 16 2 Gbg. 7 1 11 4 W. York 6 2 10 4 Yrk Cath. 5 3 5 7 Hanover 3 5 5 8 Delone 3 5 4 8 L-town 2 6 5 9 Berm. 2 6 3 11 Big. 0 8 0 11

x-won division

YORK-ADAMS BOYS’ SOCCER Div. I Division W L T P xz-Dall. 12 0 0 36 N-east. 8 3 1 25 Central 7 3 2 23 R. Lion 5 6 1 16 S. West. 3 7 2 11 S. Grove 2 10 0 6 N. Ox. 2 10 0 6 Div. II Division x-Susky 11 0 1 34 Y. Sub. 8 3 1 25 W. York 7 3 2 23 Gbg. 7 4 1 22 Dover 3 7 2 11 K-Dale 2 10 0 6 Eastern 0 11 1 1 Div. III Division x-Big. 14 0 0 42 Yrk Cath. 12 2 0 36 Berm. 9 5 0 27 Fairfield 7 6 1 22 Yrk. High 5 8 1 16 Hanover 5 9 0 15 Delone 2 12 0 6 L-town 1 13 0 3

x-won division. z-won league.

YORK-ADAMS GIRLS’ SOCCER Div. I Division W L T P xz-Cent. 10 2 0 30 N-east 9 2 1 28 R. Lion 8 3 1 25 D-town 7 3 2 23 S. West. 3 8 1 10 S. Grove 2 9 1 7 N. Ox. 0 12 0 0 Div. II Division x-Gbg. 10 1 1 31 Susky 9 1 2 29 Y. Sub. 8 4 0 24 K-Dale 5 6 1 16 Eastern 5 7 0 15 W. York 2 10 0 6 Dover 1 11 0 3 Div. III Division x-Fair. 14 0 0 42 Big. 11 2 1 34 L-town 10 4 0 30 Berm. 8 5 1 25 Delone 5 9 0 15 Yrk Cath. 5 9 0 15 Hanover 1 13 0 3 Yrk High 1 13 0 3

x-won division. z won league.

YORK-ADAMS BOYS’ CROSS COUNTRY Division I Division W L T x-S. West. 6 0 0 Central 4 2 0 N-east. 4 2 0 D-town 4 2 0 R. Lion 2 4 0 S. Grove 1 5 0 N. Ox. 0 6 0 Div. II Division xz-Y. Sub. 6 0 0 Gbg. 5 1 0 K-Dale 4 2 0 Susky 3 3 0 W. York 2 4 0 Dover 1 5 0 Eastern 0 6 0 Div. III Division x-Fair. 6 0 0 Yrk Cath. 5 1 0 Delone 4 2 0 Yrk Tech 2 4 0 Berm. 3 3 0 L-town 1 5 0 Big. 0 6 0

x-won division. z-won league.

YORK-ADAMS GIRLS’ CROSS COUNTRY Div. I Division W L T x-N-east. 6 0 0 z-D-town 5 1 0 R. Lion 4 2 0 S. West. 3 3 0 Central 2 4 0 S. Grove 1 5 0 New Oxford 0 6 0 Div. II Division x-Gbg. 6 0 0 Y. Sub. 5 1 0 Dover 4 2 0 W. York 3 3 0 Eastern 1 4 0 K-Dale 0 4 0 Susky 0 5 0 Div. III Division x-Delone 6 0 0 Yrk Cath. 5 1 0 Berm. 3 2 0 L-town 3 3 0 Yrk Tech 0 3 0 Fairfield 0 4 0 Big. 0 4 0

x-won division. z-won league.

YORK-ADAMS GOLF Div. I W L P xz-Cent. 39 3 117 D-town 37 5 111 N-east. 22 20 66 S. Grove 18 24 54 S. West. 14 28 42 N. Ox. 11 31 33 R. Lion 6 36 18 Div. II x-K-Dale 37 5 111 Susky 35 7 105 Dover 28 14 84 Y. Sub. 23 19 69 W. York 17 25 51 Gbg. 5 37 15 Eastern 2 40 6 Div. III x-Yrk Cath. 28 2 84 Delone 26 4 78 Hanover 15 15 45 Berm. 8 22 24 Yrk Tech 7 23 21 Fairfield 6 24 18

x-won division. z-won league.

YORK-ADAMS FIELD HOCKEY Div. I W L T P xz-Cent. 11 2 0 33 R. Lion 10 3 0 30 D-town 6 7 0 18 S. Grove 1 10 2 5 N-east. 0 12 1 1 Div. II x-S. West. 13 0 0 39 N. Ox. 9 4 0 27 Susky 8 5 0 24 Y. Sub. 4 9 0 12 Dover 1 11 1 4 Div. III x-Berm. 12 1 0 36 Eastern 11 2 0 33 W. York 6 5 2 20 K-Dale 5 7 1 16 Gbg. 5 7 1 16 Div. IV x-L-town 10 3 0 30 Hanover 7 6 0 21 Big. 5 8 0 15 Fairfield 2 11 0 6 Delone 0 13 0 0

x-won division. z- won league.