Following are the York-Adams League spring sports standings through events of Sunday, April 14.

YORK-ADAMS BASEBALL

Div. I Division Overall W L W L D-town 7 1 9 1 R. Lion 5 1 5 1 S. West. 3 4 4 5 Central 3 5 3 6 N-east. 2 5 3 6 S. Grove 2 5 2 7 Div. II Division Overall Gbg. 5 1 5 2 N. Ox. 3 2 5 2 Dover 3 2 3 4 Susky. 2 5 3 5 Y. Sub. 1 6 2 6 Div. III Division Overall W. York 7 1 7 1 Berm. 5 1 6 1 K-Dale 5 2 5 2 Eastern 4 3 5 3 L-town 2 5 3 5 York 1 7 2 8 Div. IV Division Overall Big. 7 1 9 1 Y. Cath. 6 3 6 5 Delone 2 3 3 4 Fair. 2 5 3 5 Y. Tech 2 5 2 7 Hanover 0 7 0 8

YORK-ADAMS SOFTBALL Div. I Division Overall W L W L S. Grove 6 1 8 1 N-east. 6 1 7 1 Central 5 3 5 5 S. West. 4 3 5 3 D-town 4 4 6 4 R. Lion 3 3 3 4 Div. II Division Overall Eastern 4 3 4 3 N. Ox. 3 4 5 4 Susky 3 4 3 4 Dover 1 5 1 6 Y. Sub. 0 6 1 8 Div. III Division Overall L-town 7 1 7 3 Berm. 5 2 6 2 K-Dale 4 2 6 2 W. York 5 3 6 3 Gbg. 4 5 4 6 York 0 8 0 8 Div. IV Division Overall Fair. 7 1 8 2 Delone 7 1 8 1 Hanover 3 5 3 6 Y. Cath. 3 5 3 7 Y. Tech 1 7 2 7 Big. 1 8 1 8

YORK-ADAMS BOYS’ LACROSSE League Overall W L W L Y. Cath. 7 0 9 0 Susky. 6 1 8 1 Y. Sub. 6 1 7 1 S. West. 6 2 6 2 Central 5 2 7 2 R. Lion 4 2 5 2 D-town 4 3 5 3 Eastern 3 4 5 4 W. York 3 4 4 5 S. Grove 2 5 2 6 Delone 2 6 3 6 N. Ox. 1 6 3 6 K-Dale 1 6 1 6 Dover 0 8 0 8

YORK-ADAMS GIRLS’ LACROSSE League Overall W L W L Y. Cath. 7 0 9 0 Central 6 1 7 2 K-Dale 5 1 5 3 N. Ox. 5 2 5 2 Eastern 4 2 6 2 Susky 4 2 5 3 S. West. 4 3 5 3 Dover 2 4 3 5 W. York 1 4 2 5 Y. Sub. 1 5 3 6 D-town 1 5 2 6 R. Lion 1 6 1 8 S. Grove 0 6 4 6

YORK-ADAMS BOYS’ TRACK Div. I Division W L T S. West. 4 0 0 D-town 3 1 0 R. Lion 2 1 0 N-east. 1 2 0 Central 1 2 0 York 1 2 0 S. Grove 0 4 0 Div. II Division N. Ox. 4 0 0 Y. Sub. 4 0 0 Susky 3 1 0 W. Yrk 2 2 0 Gbg. .g 3 0 K-Dale 1 3 0 Dover 1 3 0 Eastern 0 4 0 Div. III Division Y. Tech 3 0 0 Berm. 3 0 0 Fair. 2 1 0 Big. 2 2 0 L-town 2 2 0 Hanover 1 4 0 Delone 0 4 0

YORK-ADAMS GIRLS’ TRACK Div. I Division W L T S. West. 4 0 0 S. Grove 3 1 0 R. Lion 2 1 0 D-town 2 2 0 N-east. 1 2 0 Central 0 3 0 York 0 3 0 Div. II Division Gbg. 4 0 0 Dover 3 1 0 Susky 3 1 0 N. Ox. 2 2 0 Y. Sub. 2 2 0 Eastern 1 3 0 W. York 1 3 0 K-Dale 0 4 0 Div. III Division Delone 4 0 0 Berm. 3 0 0 Big. 3 1 0 Fair. 2 1 0 L-town 1 3 0 Y. Tech 0 3 0 Hanover 0 5 0

YORK-ADAMS BOYS’ VOLLEYBALL Div. I Division Overall W L W L N-east. 5 0 7 0 Central 5 0 6 0 D-town 4 1 5 2 W. York 3 2 5 2 Y. Sub. 3 2 4 2 R. Lion 3 2 3 2 S. Grove 3 2 3 5 N. Ox. 2 3 3 4 K-Dale 1 4 1 4 Susky 1 4 1 5 Dover 0 5 0 5 Eastern 0 5 0 6

YORK-ADAMS BOYS’ TENNIS League Overall W L W L x-D-town 7 0 12 0 N-east. 5 1 10 1 Y. Sub. 6 2 7 2 N. Ox. 5 2 8 3 R. Lion 4 2 5 3 S. West. 2 5 2 6 Central 2 5 2 7 S. Grove 0 7 1 8 Dover 0 7 1 11 Div. II Division Overall x-W.Y. 7 0 9 1 Delone 6 1 9 2 Gbg. 5 2 7 3 Berm. 5 3 6 5 Susky 3 3 4 6 L-town 2 5 4 5 Big. 2 5 3 8 Hanover 1 5 1 8 Y. Cath. 0 8 0 9

x-clinched tie for division title.